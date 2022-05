Het Hasseltse Scapta verkoopt een van haar apps voor webwinkels aan Microsoft. Die integreert het in haar Microsoft Dynamics portfolio.

Scapta bestaat sinds 2015 en heeft haar kantoor op de Corda Campus in Hasselt. Het IT-bedrijf legt zich toe op het vergemakkelijken van het bedrijfsbeheer op basis van Microsoft-technologie.

In die context ontwikkelde het rond 2018-2019 Scaptify, een connector-app die het populaire webwinkelplatform Shopify connecteert met Microsoft Dynamics 365 Business Central. Er maakten al zo'n 300 webshops gebruik van de Belgische app, in de toekomst worden dat er nog meer want ze zit voortaan gratis in Business Central. Gebruikers kunnen ze installeren via Microsoft AppSource.

Nauw samenwerken met Microsoft

Naar verluid zou het Microsoft-CEO Satya Nadella zelf zijn geweest die bij Microsoft vond dat er naar een app rond Shopify moest worden gezocht, waarna het bedrijf vorige zomer bij Scapta aanklopte om te praten over de mogelijkheden die nu leiden tot de verkoop.

'Microsoft neemt de licentie over, wij voorzien zelf een migratiepad voor onze klanten en de komende twee jaar werken we ook samen met Microsoft om de app verder te ondersteunen en uit te breiden," zegt Alex Vandereycken, oprichter en mede-eigenaar van Scapta aan Data News.

De app was voor Scapta ook een inkomstenbron. Scaptify was gratis tot tien transacties per maand, daarboven gaat het van honderd tot honderden of duizend dollar per maand afhankelijk van hoeveel winkeltransacties er mee gebeuren. Maar het bedrijf denkt intussen ook na over andere applicaties om te ontwikkelen. 'Als we daar genoeg mensen voor vinden, want we blijven zoeken naar extra talent om ons team te versterken,' zegt Vandereycken. Tegelijk opent de overname door Microsoft ook deuren.

'We zitten voortaan wekelijks samen met hun developers, eigenlijk zit je dan aan de bron wat Microsoft-technologie betreft en dat opent ook deuren voor toekomstige applicaties. Tegelijk is het ook een erkenning van de kwaliteit die we leveren,' gaat Vandereycken verder. 'Eens de deal rond was, moet er code acceptance komen. Normaal hoor je dan of het goed genoeg is, maar we kregen daar ook te horen dat Scaptify volledig volgens hun standaarden is ontwikkeld. Dat is een ongelooflijke erkenning voor ons team!'

Scapta bestaat sinds 2015 en heeft haar kantoor op de Corda Campus in Hasselt. Het IT-bedrijf legt zich toe op het vergemakkelijken van het bedrijfsbeheer op basis van Microsoft-technologie.In die context ontwikkelde het rond 2018-2019 Scaptify, een connector-app die het populaire webwinkelplatform Shopify connecteert met Microsoft Dynamics 365 Business Central. Er maakten al zo'n 300 webshops gebruik van de Belgische app, in de toekomst worden dat er nog meer want ze zit voortaan gratis in Business Central. Gebruikers kunnen ze installeren via Microsoft AppSource.Naar verluid zou het Microsoft-CEO Satya Nadella zelf zijn geweest die bij Microsoft vond dat er naar een app rond Shopify moest worden gezocht, waarna het bedrijf vorige zomer bij Scapta aanklopte om te praten over de mogelijkheden die nu leiden tot de verkoop.'Microsoft neemt de licentie over, wij voorzien zelf een migratiepad voor onze klanten en de komende twee jaar werken we ook samen met Microsoft om de app verder te ondersteunen en uit te breiden," zegt Alex Vandereycken, oprichter en mede-eigenaar van Scapta aan Data News.De app was voor Scapta ook een inkomstenbron. Scaptify was gratis tot tien transacties per maand, daarboven gaat het van honderd tot honderden of duizend dollar per maand afhankelijk van hoeveel winkeltransacties er mee gebeuren. Maar het bedrijf denkt intussen ook na over andere applicaties om te ontwikkelen. 'Als we daar genoeg mensen voor vinden, want we blijven zoeken naar extra talent om ons team te versterken,' zegt Vandereycken. Tegelijk opent de overname door Microsoft ook deuren.'We zitten voortaan wekelijks samen met hun developers, eigenlijk zit je dan aan de bron wat Microsoft-technologie betreft en dat opent ook deuren voor toekomstige applicaties. Tegelijk is het ook een erkenning van de kwaliteit die we leveren,' gaat Vandereycken verder. 'Eens de deal rond was, moet er code acceptance komen. Normaal hoor je dan of het goed genoeg is, maar we kregen daar ook te horen dat Scaptify volledig volgens hun standaarden is ontwikkeld. Dat is een ongelooflijke erkenning voor ons team!'