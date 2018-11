Microsoft koopt chatbotbedrijf Xoxco

Microsoft heeft een overeenkomst getekend om bot-bedrijf Xoxco kopen. Dat schrijft de techgigant zelf op zijn blog. Xoxco is gespecialiseerd in chatbots en kunstmatige intelligentie voor gesprekken. Het bestaat sinds 2009 en is onder meer het bedrijf achter de eerste bot die in Slack kon helpen om vergaderingen te plannen.

Met de overname breidt Microsoft zijn AI-expertise weer uit. Het bedrijf wilt (net als Google, overigens) artificiële intelligentie binnen het bereik brengen van meer ontwikkelaars, ook diegene die niet gespecialiseerd zijn in AI. Het doet dat onder meer via zijn Azure platform, en via bot frameworks op GitHub. "Met deze overname blijven we werken aan onze aanpak om de ontwikkeling van AI te democratiseren, zowel gespreks-AI als dialogen, en om die gesprekservaringen te integreren waar mensen communiceren," schrijft Lili Cheng, Corporate Vice President, Conversational AI op de Microsoft blog.

Xoxco is het vierde AI-bedrijf dat Microsoft dit jaar koopt. In mei nam het specialist in gespreks-AI Semantic Machines over, in juli AI-ontwikkelaar Bonsai en in september was het de beurt aan Lobe, een bedrijf dat AI-modellen bouwt en het ontwikkelaars makkelijker moet maken om kunstmatige intelligentie in hun applicaties te stoppen. De techgigant zet daarbij sterk in op gesprekken als een nieuwe vorm om toestellen aan te sturen. Het heeft al meerdere chatbots uitgebracht, waarvan de bekendste waarschijnlijk de (mislukte) Tay.ai is. Daarnaast moet ook de AI van digitale assistent via deze overnames steeds beter worden.