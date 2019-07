Microsoft heeft BlueTalon gekocht, een bedrijf dat zich specialiseert in data privacy en governance voor enterprises. Dat maakt Microsoft zelf bekend.

BlueTalon levert data privacy- en governancediensten aan grote bedrijven, en helpt hen bijvoorbeeld bij het opstellen van regels over welke werknemers gegevens kunnen aanspreken. De dienst past die regels vervolgens toe op verschillende data-omgevingen en levert software voor auditing en meer.

Microsoft geeft in een blog aan dat het BlueTalon heeft overgekocht. Hoeveel er voor het bedrijf is betaald, is niet geweten. In eerdere kapitaalrondes wist BlueTalon wel zo'n 27 miljoen dollar op te halen, onder meer bij Maverick Ventures en Bloomberg Beta.

Het ingelijfde bedrijf wordt onderdeel van Microsofts Azure Data Governance group, een tak van de techgigant die zich al bezig houdt met data privacy en governance.