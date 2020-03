Microsoft heeft npm, een platform voor JavaScript ontwikkelaars, overgenomen. De bedoeling is om het te integreren in GitHub.

npm staat voor Node Package Manager en bestaat enerzijds uit een client en een online database voor publieke en (tegen betaling) private pakketten. Het host vandaag 1,3 miljoen pakketten, goed voor 75 miljard downloads per maand.

Hoeveel Microsoft betaalt voor de overname is niet bekend. Maar npm laat wel weten dat de npm registry als open source beschikbaar blijft en gratis blijft voor ontwikkelaars.

Eens de overname is goedgekeurd belooft Microsoft extra investeringen om het platform te verbeteren met onder meer workspaces, multi-factor authentication en algemene verbeteringen.

Op langere termijn, later dit jaar, is het de bedoeling dat npm integreert met ontwikkelaarsplatform GitHub, dat in 2018 werd overgenomen. Daarbij blijven bestaande functies van npm bestaan, maar zouden betalende klanten hun private npm pakketten naar GitHub moeten verplaatsen zodat npm zich kan toeleggen op een rol als publiek register voor JavaScript.

npm staat voor Node Package Manager en bestaat enerzijds uit een client en een online database voor publieke en (tegen betaling) private pakketten. Het host vandaag 1,3 miljoen pakketten, goed voor 75 miljard downloads per maand.Hoeveel Microsoft betaalt voor de overname is niet bekend. Maar npm laat wel weten dat de npm registry als open source beschikbaar blijft en gratis blijft voor ontwikkelaars.Eens de overname is goedgekeurd belooft Microsoft extra investeringen om het platform te verbeteren met onder meer workspaces, multi-factor authentication en algemene verbeteringen.Op langere termijn, later dit jaar, is het de bedoeling dat npm integreert met ontwikkelaarsplatform GitHub, dat in 2018 werd overgenomen. Daarbij blijven bestaande functies van npm bestaan, maar zouden betalende klanten hun private npm pakketten naar GitHub moeten verplaatsen zodat npm zich kan toeleggen op een rol als publiek register voor JavaScript.