Microsoft heeft Affirmed Networks overgenomen. Het bedrijf focust op software voor mobiele providers en moet Microsoft mee klaarstomen voor 5G.

Affirmed Networks maakt software om mobiele netwerken snel te schalen, afhankelijk van de vraag. Het baseert zich daarbij op cloudinfrastructuur. Dat maakt het een goeie partij voor Microsoft dat met zijn Azure publieke cloud nu specifieke producten kan gaan aanbieden voor de 5G-netwerkindustrie.

In tegenstelling tot de huidige netwerktechnologie, zoals 4G en 3G, is 5G gebouwd voor open cloudgebaseerde platformen. Dat zet de deur open voor een reeks techgiganten om ook in deze sector te stappen en producten voor de verschillende providers te ontwikkelen. Met de technologie van Affirmed Networks zou het bijvoorbeeld mogelijk worden om bepaalde stromen van netwerkverkeer prioriteit geven.

Affirmed Networks bestaat sinds 2010 een heft 552 werknemers. Het telt onder meer Vodafone, Orange, AT&T en Softbank onder zijn klanten. Hoeveel Microsoft voor het bedrijf betaalde, is niet geweten.

