Met Clipchamp haalt Microsoft een webapp in huis waarmee consumenten video's kunnen bewerken in de browser.

Hoeveel Microsoft betaalt voor de overname is niet bekend. Clipchamp bestaat sinds 2013 en laat je gratis video's bewerken met filters, templates, tekst of door geluid en andere video's toe te voegen. Het gaat niet om professionele tools, maar wel wie occasioneel en snel een video wil bewerken in Chrome of Edge.

Microsoft zegt dat het de dienst wil verbeteren. Als tool die tot recht komt op de pc (zo wordt de grafische kaart van je toestel gebruikt om de video's te genereren) ziet Microsoft Clipchamp als een verlengde van haar huidig Microsoft 365-aanbod. Of dat wil zeggen dat de tool ook in andere Microsoft-diensten zal opduiken is nog niet duidelijk, maar er zijn geen plannen om de dienst op te doeken en elders te integreren.

