De verkoop van Microsofts gezichtsherkenning aan politiediensten en overheidsorganisaties krijgt tegenkanting van aandeelhouders van het bedrijf: een kloosterorde vecht de plannen aan.

Op de grote aandeelhoudersvergadering van Microsoft, op 30 november, liggen twee voorstellen ter tafel rond gezichtsherkenning. Een ervan vraagt dat Microsoft ervoor zorgt dat diens lobbyisten de bedrijfswaarden rond raciale gelijkheid en mensenrechten eerbiedigen, een tweede vraagt dat Microsoft stopt met het verkopen van gezichtsherkenningstechnologie aan overheden.

De groep investeerders die de voorstellen indiende wordt geleid door een kloosterorde. De Sisters of St. Joseph of Peace is een katholieke orde wiens actieterrein niet zozeer ligt bij eitjes of onderwijs, maar rond het organiseren van activistische aandeelhouders. Ze lijken daarbij vooral te focussen op mensenrechten en discriminatie door technologie. 'Als aandeelhouders, techwerkers of activisten voor rechtvaardigheid, moeten we deze bedrijven op hun verantwoordelijkheid wijzen', zegt zuster Susan Francois in een campagnevideo. 'Innovatie mag discriminatie en verdeeldheid niet vergroten maar moet net menselijke waardigheid en een eerlijke maatschappij ondersteunen.'

Het huidige actieterrein van de zusters ligt momenteel dus bij Microsoft. Dat is opvallend, want Microsoft is, althans publiekelijk, een van de techbedrijven die vragen om meer regulering en meer ethisch gebruik van AI en gezichtsherkenningssoftware. Het bedrijf kreeg eerder al kritiek te verduren voor het verkopen van gezichtsherkenningstechnologie, die mogelijk niet zo goed werkt bij mensen met een donkere huidskleur en hen op die manier benadeelt, aan politiediensten. Microsoft beloofde daarop dat het dat niet meer zal doen. De zusters wijzen er echter op dat het bedrijf nog wel samenwerkt met de Amerikaanse immigratiedienst en andere overheden, waaronder autoritaire regimes.

En ondanks de publieke vraag naar regulering van gezichtsherkenning, zou Microsoft volgens de groep aandeelhouders wel proberen die wetgeving in het eigen voordeel te beïnvloeden. 'Ongeacht wat het publiekelijk zegt', vertelt zuster Susan, 'spendeert Microsoft 9,5 miljoen dollar per jaar aan het bevechten van een wet die discriminerende gezichtsherkenning zou verbieden. Het bedrijf lobbyt bij Amerikaanse staten om wetten te bekomen die het gebruik van gevaarlijke bewakingstechnologie door politie net zou doen toenemen.'

