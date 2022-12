Vanaf 1 januari wordt het bij Microsoft makkelijker om data van Europese klanten binnen de EU te bewaren. Op termijn moet alles eenvoudiger binnen de grenzen van de unie worden gehouden.

In haar EU data boundary project maakt Microsoft het vanaf 1 januari mogelijk om customer data specifiek bij Microsoft-datacenters in de EU te bewaren. Het slaat op data voor Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 en Power BI Platform.

Het idee om dat te doen is er al langer, vorig jaar kondigde Microsoft de plannen nog aan, nu is het klaar met een eerste fase die vanaf 2023 ingaat. In een tweede en derde fase komen ook logging data en service data mee, en later ook overige data. Die tweede en derde fase zouden eind 2023 en in 2024 moeten klaar zijn.

De laatste jaren is er meer politieke bezorgdheid over waar data wordt verwerkt en bewaard en sectorakkoorden om data naar de VS te mogen sturen werden meer dan eens teruggefloten. Door klanten standaard de optie te geven om data binnen de EU te houden, kan Microsoft toch haar clouddiensten aanbieden, zonder van zulke regelingen afhankelijk te zijn.

De stap gaat ook gepaard met Microsofts uitbreidingsplannen. Het bedrijf kondigde vorig jaar in verschillende landen eigen datacenters aan. Ook in België worden momenteel, bij drie bekende colocatie-aanbieders, datacenters voor Microsoft gebouwd, vermoedelijk hoofdzakelijk voor de Belgische markt.

