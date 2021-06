Microsoft komt later dit jaar met een previewfunctie waarmee je spellen voor de Xbox-console kunt uitproberen, voordat je tientallen gigabytes aan game binnenhaalt.

Dat kondigt het bedrijf aan op de E3-gameconferentie. De functie zal op de Xbox dashboard verschijnen, en gebruikt Microsofts Xbox Cloud Gaming (xCloud) dienst om (een deel van) het spel te streamen. Zo kunnen spelers het spel al even testen voordat ze het volledig downloaden.

Microsoft werkt al een tijdje aan het integreren van xCloud in zijn andere diensten, waaronder de Xbox consoles en de Xbox app op pc. De 'probeer voor je downloadt'-functie is één manier waarop dat gebeurt. Die moet later dit jaar zowel naar consoles als naar de app op pc komen, aldus Kareem Choudhry, die aan het hoofd van cloud gaming staat bij Microsoft.

Dat kondigt het bedrijf aan op de E3-gameconferentie. De functie zal op de Xbox dashboard verschijnen, en gebruikt Microsofts Xbox Cloud Gaming (xCloud) dienst om (een deel van) het spel te streamen. Zo kunnen spelers het spel al even testen voordat ze het volledig downloaden. Microsoft werkt al een tijdje aan het integreren van xCloud in zijn andere diensten, waaronder de Xbox consoles en de Xbox app op pc. De 'probeer voor je downloadt'-functie is één manier waarop dat gebeurt. Die moet later dit jaar zowel naar consoles als naar de app op pc komen, aldus Kareem Choudhry, die aan het hoofd van cloud gaming staat bij Microsoft.