Microsoft wil voor een reeks online diensten, waaronder Outlook en OneDrive, het klassieke wachtwoord vervangen door veiliger alternatieven.

'Password123', de naam van je hond of een of andere combinatie van geboortedata, we weten allemaal dat het niet omzeggens veilig is, maar klassieke wachtwoorden zijn nog wel de meest gebruikte manier om in te loggen. Alternatieven als vingerafdrukken of andere biometrische inlogmethodes, fysieke beveiligingssleutels en authenticatie-apps op je smartphone worden ondertussen gebruikt door 200 miljoen Microsoft-gebruikers, zegt de techgigant. Die gebruikers wil het bedrijf nu de mogelijkheid geven om het klassieke wachtwoord helemaal af te zweren.

Vanaf nu kan je je wachtwoord verwijderen van Microsofts diensten. Dat betekent dat je enige loginmethode erin bestaat om een van die alternatieven te gebruiken, maar het betekent ook dat iemand met alleen je wachtwoord niet in je account kan inbreken. Om authenticatie via wachtwoorden uit te zetten, ga je naar account.microsoft.com, naar de geavanceerde beveiligingsinstellingen. De nieuwe functie wordt ondersteund op Windows 10 en 11, niet op oudere versies, en geldt voor zowat alle diensten met uitzondering van Office 2010 en Xbox 360.

Biometrische gegevens

Wachtwoorden zijn een geliefd doelwit voor hackers, omdat ze vaak vrij zwak zijn of hergebruikt worden over verschillende diensten. Eens je zo'n wachtwoord - of een hele database met wachtwoorden - ontfutseld hebt, zou je zo bijvoorbeeld van dezelfde persoon op zowel de sociale media als in mailboxen kunnen inbreken. Alternatieven als vingerafdrukken of gezichtsherkenning via Windows Hello, beveiligingshardware zoals Yubikey of de Google Titan Security Key, en authenticator apps op je telefoon zijn in die zin een pak veiliger. Bij deze methoden worden de eigenlijk inloggegevens in principe bovendien niet centraal bijgehouden, waardoor er minder te 'stelen' valt voor hackers.

