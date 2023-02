Microsoft heeft zijn veelbesproken AI-chatbot gelanceerd in zijn smartphone-apps voor Android en iOS. Dat meldt het softwarebedrijf in een blogbericht.

Enkel leden van een ruime testgroep kunnen er al gebruik van maken. Intussen zitten volgens het bedrijf al een miljoen mensen in het previewprogramma.

Omdat 64 procent van de zoekopdrachten via Bing op smartphones ingevoerd wordt, lanceert Microsoft de mogelijkheden van de AI-chatbot in een aantal van zijn smartphoneapps. Het gaat om de app van zoekmachine Bing, de internetbrowser Edge en de communicatietoepassing Skype.

Twee weken geleden kondigde Microsoft de eerste stappen aan van een groots AI-offensief, in samenwerking met de start-up OpenAI. De chatbot van Bing belooft vragen te beantwoorden door verschillende bronnen van het internet te combineren, in plaats van een lange lijst met links te presenteren.

De Bing-chatbot bleek samenhangende antwoorden te produceren, maar was niet altijd foutloos. Bovendien begon de robot in een lang gesprek met een journalist de liefde te verklaren aan zijn gesprekspartner. Daarop paste Microsoft de bot aan.

Marktaandeel

Microsoft probeert met artificiële intelligentie weer relevanter te worden op het internet. Volgens marktonderzoeker Statcounter heeft Google een marktaandeel van bijna 93 procent voor zoekopdrachten op het internet. Bing komt op 3 procent uit. Ook de internetbrowser van Google, Chrome, is erg dominant, met een marktaandeel van 65,4 procent. De Edge-browser van Microsoft heeft 4,5 procent.

