Voor het tienjarig bestaan van de Surface-reeks komt Microsoft met drie nieuwe toestellen, zowel de Surface Laptop, de Surface Pro als de Surface Laptop Studio worden vernieuwd.

De Surface Laptop 5 is zoals de naam aangeeft een klassieke maar strak ontworpen laptop. Die komt in versies van 13,5 inch en 15 inch (1.272 of 1.560 gram). Nieuw is onder meer de Thunderbolt 4 aansluiting. Het toestel is volgens Microsoft vijftig procent krachtiger dan zijn voorganger en is in België te koop vanaf 25 oktober vanaf 1.179 euro in de kleuren platinum of zwart.

Surface Laptop 5 © Microsoft

Surface Laptop 5 © Microsoft

De Surface Pro 9 is de 'klassieke' Surface. Een 13 inch tablet die met afneembaar toetsenbord dienst doet als pc. Het toestel draait op de 12e generatie Intel Core chip (i5 of i7), beschikt eveneens over Thunderbolt 4, maar er is ook variant met 5G die draait op een Microsoft SQ 3, een processor op basis van een Qualcomm Snapdragon. Die eerste weegt 879 gram, de 5G-variant is één gram lichter.

Microsoft Surface Pro 9 © Microsoft

Ook hier belooft Microsoft de helft betere prestaties dan de voorganger. Het toestel is vanaf 8 november in ons land te koop vanaf 1.199 euro in de kleuren zwart, platinum, sapphire en forrest.

Microsoft Surface Pro 9 © Microsoft

De Surface Studio 2+ is tenslotte een workstation met een 28 inch scherm op basis van een Intel Core i7 H-35 (11e generatie), 32 GB RAM en een Nvidia GeForce RTX 3060 grafische kaart. Ook hier belooft MIcrosoft 50 procent meer rekenkracht, al moeten we daarbij opmerken dat zowel de grafische kaart als de CPU al bijna twee jaar op de markt zijn.

Surface Studio 2+ © Microsoft

De Surface Studio 2+ is vanaf 25 oktober in ons land te koop voor 5.369 euro.

Surface Studio 2+ © Microsoft

