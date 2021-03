Onder de naam Microsoft Power FX brengt Microsoft een eigen programmeertaal voor Power Platform uit.

Power FX is momenteel een programmeertaal om canvas apps in Microsoft Power Apps te maken. De bedoeling is om de taal nu uit te breiden naar heel het Power Platform als een low code-programmeertaal.

Volgens Microsoft komt de taal voort uit Excel, waardoor gebruikers van die software hun programmeerkennis kunnen inzetten voor Power FX.

De taal is meteen beschikbaar, later op het jaar komt ze ook als open source project op GitHub.

Verder kondigt Microsoft onder meer nieuwe AI-capaciteiten aan in Power Virtual Agents, wat moet leiden tot slimmere chatbots. Ook komt er meer integratie tussen Dynamics 365 en MS Teams, waarbij het onder meer mogelijk wordt om data vanuit Dynamics 365 naar Teams te sturen.

