Microsoft legt oktober-update Windows 10 stil na klachten

Een grote update voor Windows 10, uitgerold de voorbije week, blijkt voor problemen te zorgen. Verschillende gebruikers meldden dat desktopbestanden automatisch verwijderd werden nadat ze de update installeerden. Onder meer de standaard Documenten- en Beelden-map zouden kwetsbaar zijn voor de bug. Daarnaast zouden pc's met de update niet meer op het internet kunnen via de Edge browser. Enkele computers zouden de update ook gewoon weigeren wegens incompatibiliteit met Intell chips.

Kort gezegd: de update doet op dit moment meer slecht dan goed.

Wat doe je eraan?

Microsoft heeft de update ondertussen stilgelegd en werkt aan een oplossing. Wie dus wat traag is met updaten, kan best gewoon nog even wachten met downloaden. Als je de update al wel gedownload hebt, installeer hem dan niet, maar wacht op een gepatchte versie.

Wie wel al de nieuwe update heeft geïnstalleerd, en problemen ondervindt, kan naar Microsofts helpdesk bellen. Het zou mogelijk moeten zijn om de bestanden te herstellen, schrijft Dona Sarkar, hoofd van Microsofts Windows Insider programma, op Twitter. Techsite BleepingComputer meldt echter dat de helpdesk nog geen echte oplossing heeft, en dat ze onder meer voorstelt om een System Restore te doen, iets wat heel wat gebruikers ook zelf wel kunnen proberen.

En verder, zoals altijd in dezen: zorg, liefst op regelmatige tijdstippen, en zeker voor belangrijke updates, voor een goede back-up van je belangrijkste bestanden. Dat kan via al-dan-niet gratis cloudoplossingen zoals Google Drive, OneDrive, Dropbox en anderen, of met een ouderwetse externe harde schijf. Steeds meer bedrijven bieden ook gespecialiseerde back-up diensten aan die de hele handel voor jou regelen.