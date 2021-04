De AR-toestellen maken deel uit van een contract van 22 miljard dollar dat werd toegeschreven aan Microsoft.

Microsoft heeft in de Verenigde Staten een groot militair contract binnengehaald. De deal is zo'n 22 miljard dollar (omgerekend zo'n 19 miljard euro) waard en loopt tien jaar lang. Ze omvat onder meer toestellen voor augmented reality die Microsoft voor het Pentagon gaat bouwen.

De toestellen krijgen de naam Integrated Augmentation System mee en zijn gebaseerd op de HoloLens. Volgens Microsoft moeten ze Amerikaanse soldaten veiliger en meer effectief maken omdat ze nachtzicht en een beter bewustzijn van de omgeving moeten toelaten. Het gaat dus om een AR-bril die door soldaten zowel in trainingen als in oorlogssituaties wordt ingezet.

Microsoft haalt de laatste jaren veel geld binnen bij het Amerikaanse leger. Het won vorig jaar ook een cloudcontract van 10 miljard dollar bij het Pentagon. Dat werd aangevochten door Amazon, die de invloed van voormalig president Trump zag in de toewijzing, maar ging na een tweede evaluatie toch Microsoft.

