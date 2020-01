Microsoft heeft een nieuw Xbox Bounty-programma aangekondigd. Gamers en security-experts worden uitgedaagd om bugs te vinden in het Xbox Live-netwerk. Wie het bestaan van een bug kan aantonen, kan een beloning tot 20.000 dollar tegemoetzien.

Het is voor de Xbox-tak van Microsoft van groot belang dat de online game-ervaring via het Xbox Live-netwerk zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Daarom organiseert het bedrijf om de zoveel tijd een zogeheten Xbox Bounty-programma: een actieve zoektocht naar bugs en beveiligingslekken.

De gamers, security-experts en andere techneuten die zich inschrijven, kunnen - wanneer ze het bestaan van een bug weten te bewijzen - stevige geldbedragen verdienen. Afhankelijk van de ernst van de kwetsbaarheid schommelen de beloningen tussen de 500 en 20.000 dollar. Het hoogste bedrag gaat naar degene die een kritische bug binnen Xbox Live vindt, waarmee vanop afstand code kan worden uitgevoerd.

Naast het Xbox Bounty-programma heeft Microsoft nog diverse andere programma's lopen waarbij buitenstaanders worden uitgenodigd om kwetsbaarheden in software en diensten bloot te leggen. De grootste beloning is weggelegd voor wie een lek aantreft in Microsoft Azure: in dat Bounty-programma kan het geldbedrag oplopen tot 300.000 dollar.

