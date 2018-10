Microsoft maakt 60.000 patenten openbron

Microsoft vervoegt het Open Invention Network (OIN), een openbron patentengroep die bestaat om Linux te beschermen tegen patentenrechtszaken. Dat schrijft het bedrijf op zijn blog. OIN is een licentieplatform voor Linux met zo'n 2.400 leden. Elk van die leden krijgt gratis toegang tot de OIN-patenten en beschikbare licenties van andere leden.

In de praktijk betekent de stap dat Microsoft 60.000 patenten openbron maakt, en beschikbaar geeft aan leden van OIN. Dat zijn uiteraard niet alle patenten die Microsoft heeft, onder meer code voor Windows desktop blijft privaat, maar voor het netwerk, en de openbrongemeenschap, is het wel een stevige meerwaarde. "We geloven dat we veel kunnen doen om Linux en andere openbron workloads te helpen beschermen tegen patentzaken", schrijft Erich Andersen, corporate vp bij Microsoft, in eenblog op de officiële website.

De beslissing is ook een belangrijke stap voor Microsoft zelf. Het bedrijf stond lang erg avers tegenover openbron. Vorige CEO Steve Balmer vergeleek Linux in 2001 nog met 'een kanker'. Die uitspraak, en de daaropvolgende patentzaken, maakten Microsoft niet geliefd bij een deel van de ontwikkelaarsgemeenschap. Maar de laatste jaren, onder CEO Staya Nadella, wil het bedrijf nu een andere richting inslaan. Onder meer de aankoop van Github eerder dit jaar past in die aanpak om dichter bij ontwikkelaars te staan. En lid worden van een patentenpool lijkt daar ook in te passen.