Microsoft maakt zijn clouddiensten makkelijker toegankelijk voor kleinere Europese cloudbedrijven. Het Amerikaanse softwareconcern buigt daarmee voor druk van de Europese Unie.

Microsoft is na Amazon, met Amazon Web Services (AWS), de grootste aanbieder van clouddiensten ter wereld. De Europese Commissie heeft nu het vermeend verboden concurrentieverstorend gedrag van Microsoft onder de loep genomen. Dit naar aanleiding van een klacht van het Franse cloudbedrijf OVH, dat vindt dat concurrenten benadeeld worden door de softwarelicentievoorwaarden van Microsoft. Het zou volgens OVH gemakkelijker en goedkoper zijn om software van Microsoft te koppelen aan diens eigen clouddienst Azure.

'Minder alert geweest'

Brad Smith, vice-voorzitter van Microsoft, geeft in een blogpost toe dat er iets van aan is. 'We vinden niet dat al deze beweringen juist zijn, maar sommige houden steek, en we zullen zeker snel veranderingen doorvoeren om ze aan te pakken', schrijft hij.

Microsoft belooft het voor de Europese clouddiensten makkelijker te maken om Microsoft-software zoals Windows en Office 265 te hosten. Smith zegt dat Microsoft de laatste jaren veel aandacht had voor de strijd met zijn grote concurrenten, maar daarbij minder alert was voor de impact op de cloudbedrijven.

