Meer dan 1.500 van de 3D-emoji van Microsoft gaan openbron, wat betekent dat makers hen kunnen aanpassen en uitbouwen.

Het gaat om de 3D-emoji uit Windows 11 en Microsoft Teams. Daar zijn er zo'n 1.538 van, en die zullen bijna allemaal op Figma en Github worden gezet, waar je de code zal kunnen downloaden om er zelf mee aan de slag te gaan. Microsoft zegt in een aankondiging dat het zo hoopt meer creativiteit en inclusie te promoten rond emoji.

Creatievelingen zullen de kleurige tekeningen kunnen gebruiken en herwerken om er stickers van te maken, ze in andere werken te stoppen of om eigen unieke sets van emoji te bouwen. Denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe huidskleuren of uitdrukkingen, of sets rond feestdagen waar ze bij Microsoft nog niet aan gedacht hadden.

© Microsoft

Officieel zegt Microsoft geïnspireerd te zijn door de trend naar meer thuiswerk, waardoor het belangrijker wordt om lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen uitgebreider aan bod te laten komen in digitale communicatie. Het lijkt echter ook niet vergezocht dat de techgigant een deel van de mosterd haalt bij diensten als Discord en Slack, waar veel servers al langer toelaten om unieke emoji te uploaden en in te stellen die eigen zijn aan de cultuur van die server.

