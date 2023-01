Microsoft neemt DPU-specialist Fungible over

Microsoft neemt voor een onbekend bedrag Fungible over, een leverancier van zogeheten 'composable infrastructuur'. De technologie van het bedrijf is gericht op het versnellen van netwerk- en opslagprestaties in datacenters aan de hand van efficiënte, energiezuinige gegevensverwerkingseenheden (DPU's).

© Fungible