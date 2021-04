Technologieconcern Microsoft zou op het punt staan een miljardendeal te sluiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en spraaktechnologie. Dat heeft het bedrijf nu ook formeel bevestigd

Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat het Amerikaanse bedrijf verregaande gesprekken voert voor een overname van het eveneens in de VS gevestigde Nuance Communications.

Met de overname zou een bedrag van 16 miljard dollar zijn gemoeid. Nuance hielp eerder techreus Apple met de lancering van zijn spraakgestuurde assistent Siri. Het bedrijf maakt software voor verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg en de auto-industrie. De spraaktechnologie van het bedrijf komt zelf deels uit een overname van het ter ziele gegane Lernout en Hauspie.

Grootste overname

Volgens de bronnen zou de overname maandag al wereldkundig gemaakt kunnen worden. Komt het tot een deal dan is dat de op een na grootste overname van Microsoft ooit. In 2016 betaalde het concern nog 26,2 miljard dollar voor de overname van LinkedIn.

Update 14u50: Microsoft heeft ondertussen een overeenkomst gesloten met Nuance om het bedrijf over te nemen. Dat zegt het zelf in een mededeling. Microsoft zal de aandelen van Nuance uitkopen voor 56 dollar per aandeel, wat de waarde van Nuance brengt op zo'n twintig miljard dollar. De CEO van Nuance, Mark Benjamin, blijft aan boord en komt onder Scott Guthrie, executive vice president Cloud en AI bij Microsoft, te staan.

Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat het Amerikaanse bedrijf verregaande gesprekken voert voor een overname van het eveneens in de VS gevestigde Nuance Communications. Met de overname zou een bedrag van 16 miljard dollar zijn gemoeid. Nuance hielp eerder techreus Apple met de lancering van zijn spraakgestuurde assistent Siri. Het bedrijf maakt software voor verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg en de auto-industrie. De spraaktechnologie van het bedrijf komt zelf deels uit een overname van het ter ziele gegane Lernout en Hauspie.Volgens de bronnen zou de overname maandag al wereldkundig gemaakt kunnen worden. Komt het tot een deal dan is dat de op een na grootste overname van Microsoft ooit. In 2016 betaalde het concern nog 26,2 miljard dollar voor de overname van LinkedIn.Update 14u50: Microsoft heeft ondertussen een overeenkomst gesloten met Nuance om het bedrijf over te nemen. Dat zegt het zelf in een mededeling. Microsoft zal de aandelen van Nuance uitkopen voor 56 dollar per aandeel, wat de waarde van Nuance brengt op zo'n twintig miljard dollar. De CEO van Nuance, Mark Benjamin, blijft aan boord en komt onder Scott Guthrie, executive vice president Cloud en AI bij Microsoft, te staan.