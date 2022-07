Met een omzet van 408,6 miljard dollar afgelopen jaar blijft de publieke cloud groeien. Hoewel er heel wat spelers actief zijn, valt op dat de grootste spelers sneller groeien en onder die groten haalt Microsoft het meeste marktaandeel binnen.

Vorig jaar groeide publieke clouddiensten met 29 procent naar meer dan vierhonderd miljard dollar omzet, berekend marktanalist IDC. 14,4 procent daarvan ging naar Microsoft die zo nipt marktleider is met AWS op de tweede plaats met 13,7 procent. De rest van de top vijf bestaat uit Salesforce, Google en SAP.

IDC merkt wel op dat de groei van 29 procent niet alles vertelt. Het maakt ook een selectie van zogenaamde 'foundational cloud services', diensten specifiek voor digital-first strategieën. Daar ligt de groei op 38,5 procent en daar haalt Amazon 40 procent marktaandeel ten opzichte van 21,9 procent voor Microsoft (Azure).

Binnen public cloud is vooral software-as-a-service (SaaS) het grootste segment, goed voor 177,8 miljard dollar omzet of 43,5 procent van het totaal. Hier is Microsoft met 10,9 procent marktaandeel de grootste, gevolgd door Salesforce (9,9 procent) en SAP (4,5 procent). Met 23,5 procent groei (ten opzichte van 2020) is dit ook de kleinste groeier in public cloud, maar ook het meest volwassen segment merkt IDC op.

Worldwide Public Cloud Services Revenue and Year-over-Year Growth, Calendar Year 2021 (revenues in US$ billions) Deployment Category 2021 Revenue Market Share 2020 Revenue Market Share Year-over-Year Growth IaaS $91.3 22.4% $67.3 21.3% 35.6% PaaS $68.2 16.7% $49.1 15.5% 39.1% SaaS - Applications $177.8 43.5% $143.9 45.4% 23.5% SaaS - System Infrastructure Software $71.2 17.4% $56.4 17.8% 26.4% Total $408.6 100% $316.7 100% 29.0% Source: IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker, 2H 2021

