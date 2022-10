Na 32 jaar verdwijnt de merknaam Office voor het grootste deel. Microsoft wordt de nieuwe naam voor de kantoorsoftware van het bedrijf.

Microsoft experimenteert al even met de naam Microsoft 365. In 2020 was het plots de naam van een zakelijk aanbod dat zowel Windows 10 als Office 365 omvatte. Nu wordt die rebranding doorgetrokken van Office 365 naar Microsoft 365.

In de komende maanden komt er ook een nieuw icoon en een nieuwe look. De namen van de individuele programma's zoals Word en PowerPoint blijven ongewijzigd. Zij blijven ook individueel te koop voor wie dat wil.

Bestaande abonnementen blijven momenteel wel Office 365 heten. Ook wie de software eenmalig aankoopt koopt nog steeds 'Office 2021'. Ook Office LTSC (Long Term Servicing Channel) blijft zijn naam behouden.

