Microsoft ondertitelt Skype-gesprekken binnenkort in het Nederlands

Binnenkort wordt het mogelijk om een Skype-gesprek te ondertitelen. Dat kan door tijdens een gesprek de +-knop aan te klikken en 'Ondertiteling inschakelen' te selecteren of door die ondertiteling standaard aan te zetten voor alle Skype-calls. De ondertitels lopen voorbij op het scherm, maar ze kunnen ook in een apart paneel worden weergegeven, zodat je erdoor kan bladeren of zodat je achteraf het volledige gesprek kan uitprinten. De functie werkt zowel bij één-op-één-gesprekken als bij groepsgesprekken.

Microsoft kondigde die nieuwe functionaliteit maandag aan, naar aanleiding van de internationale dag voor mensen met een beperking. De functie is in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel voor doven en hardhorigen, maar ze kan ook handig zijn voor wie achteraf een volledig transcript van een Skype-gesprek wil opvragen. Bovendien kunnen de ondertitels ook live vertaald worden, zodat je gemakkelijker kan skypen met iemand die een taal spreekt die je niet begrijpt.

Microsoft is al jaren bezig met de ontwikkeling van spraakherkenning. Om de woorden op de juiste manier te interpreteren wordt kunstmatige intelligentie ingezet. Vorig jaar kondigde de technologiegigant aan dat haar software nog slechts 5,1 procent van de woorden verkeerd interpreteert en daarmee al even nauwkeurig is als een mens.

Nu kondigt Microsoft ondersteuning aan voor twintig talen in Skype. Tijdens de opening van het Belgische hoofdkantoor van Microsoft twee weken geleden, werd al aan Data News bevestigd dat ook het Nederlands daarbij zal horen. Of de Nederlandse spraakherkenning even nauwkeurig zal zijn, zal nog moeten blijken. De ondertiteling in Skype zou al de komende weken worden uitgerold.

Ook ondertiteling in Powerpoint op komst

Tegelijk kondigt Microsoft een gelijkaardige tekstuele begeleiding aan voor PowerPoint. Daarmee kan je alles wat je zegt tijdens een presentatie onder je powerpointslides laten verschijnen. De grootte en de positie van ondertiteling kan je zelf instellen. Ook hier zal je er voor kunnen kiezen om die tekst live te laten vertalen. Er worden twaalf gesproken talen ondersteund, maar het is nog niet duidelijk of het Nederlands daarbij zal zijn. De nieuwe functionaliteit wordt vanaf eind januari beschikbaar, in eerste instantie enkel voor betalende gebruikers van Office 365.