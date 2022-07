Bill Gates, de oprichter en voormalig topman van Microsoft, steekt 20 miljard dollar in de Bill & Melinda Gates Foundation. De stichting wil zich zo meer kunnen inzetten voor het oplossen van wereldwijde problemen, waaronder de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Bill Gates maakte de donatie zelf bekend aan nieuwszender CNN. Hij stelt dat de stichting in 2026 een bedrag van 9 miljard dollar wil uitgeven. Dat is ruim de helft meer dan voor de pandemie, toen de stichting zo'n 6 miljard dollar aan goede doelen schonk. Gates en zijn ex-vrouw Melinda French Gates willen gaandeweg het overgrote deel van hun vermogen aan hun stichting doneren.

Rijkdom teruggeven

Met een geschat vermogen van zo'n 113 miljard dollar is Bill Gates momenteel de op drie na rijkste persoon ter wereld, volgens cijfers van Bloomberg. In een blogbericht meldt de miljardair dat hij naar verwachting zal dalen op de lijst van rijkste mensen, om er uiteindelijk volledig van te verdwijnen. Gates ziet het naar eigen zeggen als zijn plicht om zijn rijkdom terug te geven aan de maatschappij.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

