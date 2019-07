Microsoft past naar verluidt zijn Dynamics 365 CRM- en ERP-applicaties prijzen en packages aan. Dit heeft Microsoft op Inspire 2019 aan partners bekendgemaakt.

De toepassing Dynamics 365 for Finance and Operations (D365FO) zal vanaf 1 oktober 2019 in licentie wordt gegeven als afzonderlijke Finance and Supply Chain Management-applicaties, bedrijfstoepassingen - gecategoriseerd onder Customer Engagement en Unified Operations - met de flexibiliteit om specifieke combinaties van applicaties toe te wijzen aan verschillende gebruikers zo meldt het bedrijf.

De wijziging, die onder meer door MSDynamicsWorld en ZDNet werd opgemerkt, introduceert nieuwe prijzen per app waarmee nog steeds meerdere applicaties uit de bestaande portfolio kunnen worden gebundeld. Prijzen zijn op maat naar behoeften.

Microsoft adviseert een prijsstijging van maximaal tien procent voor sommige klanten.

Microsoft heeft ook onthuld hoe de licenties van de Dynamics 365 Customer Engagement-app zullen veranderen onder de nieuwe aanpak. Het huidige plan aanbod dat Unified Operations wordt genoemd, worden verdeeld vier afzonderlijke applicaties: Finance, Supply Chain Management (SCM), Talent en Retail. Tot nu toe werden Finance en SCM eerder gecombineerd in de enkele applicatie D365FO en in Dynamics AX.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.