Microsoft kondigt een aantal wijzigingen aan om de concurrentie in de Europese markt voor cloudproviders te vergroten. De nieuwe voorwaarden gelden per 1 oktober en stellen klanten onder meer in staat Office- en Windows-workloads voor vergelijkbare prijzen te hosten bij concurrerende cloudplatforms.

Dit meldt Microsoft op zijn EU Policy Blog. De Amerikaanse techgigant werd drie jaar geleden aangeklaagd door een aantal Europese klanten voor het hanteren van oneerlijke licentievoorwaarden in de Europese Unie. Het bedrijf zou onder meer hogere prijzen hanteren voor klanten die Office- of Windows-workloads hosten bij concurrerende cloudproviders zoals Amazon Web Services en Google Cloud Platform. De aanklacht leidde uiteindelijk tot een Europees onderzoek.

Hoewel Microsoft erkende dat de klachten gegrond waren, bleven concrete wijzigingen uit. In mei van dit jaar kondigde het bedrijf alsnog wijzigingen aan waarmee Europese klanten software tegen vergelijkbare prijzen kunnen hosten op concurrerende cloudplatforms.

Makkelijker hosten bij concurrerende cloud

In een update over deze wijzigingen geeft het bedrijf meer details vrij. De wijzigingen moeten het voor klanten eenvoudiger maken hun software naar de cloud van een partner te brengen. Ook wil Microsoft zeker stellen dat partners toegang hebben tot de producten die zij nodig hebben voor het verkopen van de 'kosteneffectieve oplossingen die klanten willen'. Microsoft stelt daarnaast partners in staat hosted oplossingen snel en op schaal te bouwen.

'Bij Microsoft erkennen we het belang van een concurrerende omgeving op de Europese markt voor cloudproviders, waarin kleinere concurrenten kunnen gedijen. Het is daarom van cruciaal belang dat we ons als groot technologiebedrijf bewust blijven van onze verantwoordelijkheden', schrijft het bedrijf in op het blog.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Dit meldt Microsoft op zijn EU Policy Blog. De Amerikaanse techgigant werd drie jaar geleden aangeklaagd door een aantal Europese klanten voor het hanteren van oneerlijke licentievoorwaarden in de Europese Unie. Het bedrijf zou onder meer hogere prijzen hanteren voor klanten die Office- of Windows-workloads hosten bij concurrerende cloudproviders zoals Amazon Web Services en Google Cloud Platform. De aanklacht leidde uiteindelijk tot een Europees onderzoek.Hoewel Microsoft erkende dat de klachten gegrond waren, bleven concrete wijzigingen uit. In mei van dit jaar kondigde het bedrijf alsnog wijzigingen aan waarmee Europese klanten software tegen vergelijkbare prijzen kunnen hosten op concurrerende cloudplatforms.In een update over deze wijzigingen geeft het bedrijf meer details vrij. De wijzigingen moeten het voor klanten eenvoudiger maken hun software naar de cloud van een partner te brengen. Ook wil Microsoft zeker stellen dat partners toegang hebben tot de producten die zij nodig hebben voor het verkopen van de 'kosteneffectieve oplossingen die klanten willen'. Microsoft stelt daarnaast partners in staat hosted oplossingen snel en op schaal te bouwen.'Bij Microsoft erkennen we het belang van een concurrerende omgeving op de Europese markt voor cloudproviders, waarin kleinere concurrenten kunnen gedijen. Het is daarom van cruciaal belang dat we ons als groot technologiebedrijf bewust blijven van onze verantwoordelijkheden', schrijft het bedrijf in op het blog.In samenwerking met Dutch IT-Channel.