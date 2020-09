Russische, Chinese en Iraanse hackers hebben zich op de Amerikaanse presidentsverkiezingen gestort, zo heeft volgens nieuwszender CNN donderdag softwaregigant Microsoft meegedeeld. Het zegt het merendeel van die aanvallen te hebben opgemerkt en afgeslagen.

De aanvallen en pogingen daartoe waren de afgelopen weken onder andere gericht op mensen die werkten aan verkiezingscampagnes van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden of de Republikeinse president Donald Trump.

Daarnaast merkte Microsoft op dat veel aanvallen gericht waren tegen politiek adviseurs. De hackersgroep uit Rusland, door Microsoft aangeduid als Strontium, zou cyberaanvallen hebben uitgevoerd op meer dan tweehonderd organisaties. Daarbij zaten campagneteams, politiek adviseurs en belangengroepen.

Strontium staat ook wel bekend als Fancy Bear en wordt gelinkt aan veel grote cyberaanvallen in de afgelopen jaren. Hackers van deze groep zouden onder meer zijn binnengedrongen bij de Amerikaanse Democratische Partij.

De Chinese hackersgroep, door Microsoft aangeduid als Zirconium, richtte zich onder andere op campagnemedewerkers van de Democraat Biden. De Iraanse hackersgroep Phosphorus had het volgens het softwareconcern gemunt op het campagneteam van Trump.

