Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft schrapt zowat duizend banen. Naar verluidt gaat het vooral om personeel van de gaming-afdeling.

Hoewel niet is bevestigd of de ontslagen uitsluitend de gaming-afdeling treffen, hadden werknemers van Xbox en andere studio's van Microsoft gezegd dat ze ontslagen worden, zo berichtte de Amerikaanse krant The Washington Post. Nieuwswebsite Axios had het nieuws maandagavond als eerste gemeld.

In een verklaring zei een woordvoerder van het bedrijf dat Microsoft aanpassingen uitvoert wanneer nodig. 'Zoals alle bedrijven evalueren we onze prioriteiten op regelmatige basis', klint het. 'We zullen blijven investeren in ons bedrijf en het komende jaar aanwerven in belangrijke groeigebieden.'

Het is de tweede ontslagronde bij Microsoft dit jaar. De eerste was voor de jaarcijfers in juli. De ontslagen gebeurden over verschillende afdelingen. Bovendien werft het bedrijf sinds mei minder snel aan, in navolging van andere techreuzen zoals Meta en Google. Het personeelsbestand van Microsoft nam globaal genomen wel toe. Op 30 juni telde Microsoft 221.000 werknemers, tegen 181.000 vorig jaar.

