Belgische gameliefhebbers kunnen zich vanaf vandaag registreren voor de preview van Project xCloud, dat is de Xbox-streamingdienst van Microsoft die de concurrentie moet aangaan met Google Stadia. Voorlopig is de preview uitsluitend toegankelijk voor bezitters van een Android-toestel.

Net als Google Stadia stelt Project xCloud van Microsoft gamers in staat om hun spellen naar meerdere toestellen te streamen - gaande van een tv over een laptop tot een smartphone. In sommige delen van de wereld konden liefhebbers (de preview van) de dienst al uitproberen, en de komende tijd wil Microsoft zich vooral focussen op de uitrol in West-Europa.

Netwerk niet overbelasten

De uitrol is voorzien in elf landen, waaronder België en Nederland, maar zal door het coronavirus kleinschaliger zijn dan oorspronkelijk was voorzien. Microsoft heeft daartoe besloten om te voorkomen dat internetverbindingen niet onnodig worden belast. Concreet betekent dit dat er minder spelers tot de preview zullen worden toegelaten, en dat de wachttijd behoorlijk kan oplopen. 'Uitnodigingen worden mogelijk pas een paar maanden na de aanmelding verzonden', klinkt het op de website van Project xCloud.

Dat aanmelden kan dus vanaf dinsdag 7 april, via deze link. Gamers die geaccepteerd zijn, kunnen vanaf dat moment de Xbox Game Streaming-app op hun Android-smartphone of -tablet installeren. Om de dienst daadwerkelijk uit te kunnen proberen, is daarnaast ook nog een geschikte draadloze controller nodig.

