Microsoft heeft deze week de beta testversie van de Edge browser uitgebracht. Het gaat om de nieuwste versie van de browser, gebaseerd op Google's Chromium. Daaraan koppelt het meteen ook een bug bounty programma.

Techgigant Microsoft heeft deze week de eerste beta van zijn of Chromium Edge browser uitgebracht voor Windows en Mac. De beta build wordt gezien als redelijk stabiel, en komt er naast de bestaande ontwikkelings- en 'kanarie'-kanalen waar al een tijdje nieuwe functies worden uitgetest.

Samen met de beta lanceert Microsoft ook een bug bounty programma. Onderzoekers die in Edge een beveiligingsfout vinden, kunnen tot 15.000 dollar verdienen. Voor 'kritieke' fouten in de Beta en Canary kanalen kan je tot 30.000 dollar krijgen.

Chromium Edge is een nieuwe browser voor Microsoft, en hij is dus niet afgeleid van bijvoorbeeld Internet Explorer. In plaats daarvan is hij gebaseerd op Chromium, een openbron browser die wordt uitgegeven door Google. Voorlopig lijkt de browser dan ook bijzonder sterk op Chrome. Eens Chromium Edge voldoende stabiel en veilig is, zo belooft het ontwikkelingsteam, zou er verder gewerkt wordt aan unieke functies die de browser kan onderscheiden van de concurrentie.