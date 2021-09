Nieuwsfeeds zijn er in alle soorten en maten, maar met Start probeert Microsoft er toch weer een nieuwe wending aan te geven: de dienst schotelt je nieuws op maat voor, waarbij het gretig gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie en machine learning.

'De informatie die jij belangrijk vindt, heruitgevonden', omschrijft Microsoft zijn nieuwe newsfeed op de bedrijfsblog. Wat er na al die jaren dan nog beter kan? De online nieuwsopname moet efficiënter, luidt het bij de techgigant uit Redmond. 'Er is gewoon te veel nieuws om bij te houden: we stelden vast dat mensen gemiddeld zeven uur per dag online spenderen, waarin ze zes verschillende nieuwsbronnen volgen die ze wel vijf keer per dag raadplegen'.

Meer gestroomlijnd

Microsoft Start wil dat probleem te lijf gaan met een meer gestroomlijnde nieuwsstroom. Dat komt neer op: nieuws van premium uitgevers, updates die aanleunen bij jouw interesses, en beschikbaar op alle platforms. Microsoft Start is per onmiddellijk beschikbaar via de browsers Edge en Chrome, een nieuwe mobiele app voor Android en iOS, en middels de News and Interests-sectie in de taakbalk van Windows 10. Uiteraard krijgt Microsoft Start ook een plekje in Windows 11 (verschijnt op 5 oktober), en dan meer specifiek via de widgets van het nieuwe besturingssysteem.

In de praktijk is Start natuurlijk de directe opvolger van Microsoft Nieuws en het broertje van MSN, dat inmiddels 25 jaar op de teller heeft staan. De nieuwe dienst borduurt daarop voort, maar Microsoft gaat naar eigen zeggen gaandeweg nieuwe nieuwsbronnen toevoegen, en ook inzetten op AI, machine learning en menselijke moderators. In gewone mensentaal betekent dit dat Microsoft Start jouw persoonlijke 'nieuwsgierigheid' steeds beter zal aanvoelen, waardoor je - in theorie toch - alsmaar interessantere actualiteit gepresenteerd zal krijgen.

Mocht je ondanks al die snufjes toch nog op je honger blijven zitten, dan kan je altijd nog handmatig interesses, nieuwsbronnen en dies meer aan Microsoft Start toevoegen. Gebruikers kunnen tot slot ook artikelen opslaan en allerlei extra informatie toevoegen aan hun feed, zoals een weerkaart, verkeerskaart en sportkaart.

