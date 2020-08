Microsoft heeft de introductie van de shooter Halo Infinite voor de Xbox-spelconsole uitgesteld tot volgend jaar. De vertraging is mede het gevolg van de coronapandemie. Halo Infinite gold als een van de belangrijkste eindejaarstitels.

Voor Microsoft is de vertraging een tegenvaller, omdat de nieuwste titel in de Halo-franchise bedoeld was om de verkopen van de volgende Xbox aan te jagen. Die nieuwe Xbox X is vanaf november beschikbaar, net voor de feestdagenperiode die voor spelcomputers traditioneel uiterst belangrijk is.

'Onhoudbaar'

Volgens het team achter Halo Infinite werd de ontwikkeling van het spel te sterk bemoeilijkt door de coronacrisis. 'Het is niet houdbaar voor het welzijn van ons team en het succes van het spel om de game de komende feestdagenperiode af te leveren', klinkt het bij de makers.

