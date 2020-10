Microsoft stelt haar nieuwste Surface laptop voor. Ook de 2-in-1 Surface Pro X krijgt een update.

De Surface Laptop Go is een 'klassieke' laptop met 14,2 PixelSense aanraakscherm. Het bevat een volledig toetsenbord (minus het numeriek klavier aan de rechterkant) en weegt 1,110 kilogram.

Microsoft Surface Laptop Go © Microsoft

Binnenin draait het toestel op een Intel i5 Quad Core van de 10e generatie. Rondom vinden we 1 usb-C- en 1 usb-A- aansluiting, een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en 1 surface Connect-poort. Er is ook een 720p webcam ingebouwd, bluetooth 5.0 en wifi 6.

Microsoft Surface Laptop Go © Microsoft

Het toestel komt in drie configuraties: voor 629 euro krijg je een versie met 4 gigabyte RAM en 64 gigabyte opslag. Voor 799 euro krijg je 8GB RAM en 128 gigabyte opslag en voor 999 euro krijg je een toestel met 8GB RAM en 256 GB opslag.

Microsoft Surface Laptop Go © Microsoft

Surface Pro X

Tegelijk krijgt de bestaande Surface Pro X een update. Dat is de 2-in-1 tablet met toetsenbord van Microsoft. De toestellen zijn voortaan uitgerust met een SQ2 processor (op ARM architectuur), waar de vorige generatie het met een SQ1 chip deed. Ook is het toestel voortaan in platinum kleur, naast Zwart, beschikbaar.

Surface Pro X (2020) © Microsoft

Het toestel heeft voortaan een batterijduur tot 15 uur. Maar voor die betere chip betaal je wel iets meer. De goedkoopste nieuwe Pro X kost 1699 euro (16GB RAM en 256 GB opslag), waar de oude versie met dezelfde specs op 1649 euro kwam. Een versie met 16 gigabyte RAM en 512GB opslag kost 2049 euro.

Tot slot komt Microsoft ook met een reeks accessoires zoals een compact toetsenbord, een numeriek toetsenblok, een 4K Wireless display adapter, draadloze oortjes en muizen in het design van de Surface-reeks.

Beide toestellen zijn beschikbaar vanaf 27 oktober.

Surface Pro X (2020) © Microsoft

