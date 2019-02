Microsoft: 'Stop met Internet Explorer als browser te gebruiken'

Internet Explorer (IE) is al een tijdje afgeschreven door Microsoft en vervangen door de Edge-browser. Veel bedrijven blijven de oude surfplank echter als standaardbrowser gebruiken en dat is volgens Microsoft geen goede zaak. IE wordt immers niet langer uitgerust met nieuwe standaarden en zal in de toekomst steeds vaker moeite hebben met bepaalde websites.

"Internet Explorer is een compatibiliteitsoplossing. We ontwikkelen er geen nieuwe standaarden meer voor en hoewel veel sites er gewoon op zullen werken, gaan ontwikkelaars hun site niet langer testen voor Internet Explorer vandaag, wel voor moderne browsers." Aldus Chris Jackson, bij Microsoft wereldwijd verantwoordelijk voor cybersecurity, in een blogpost.

Internet Explorer is al lang niet meer de populairste browser. Toch is het programma, volgens Statcounter, vandaag nog altijd goed voor 2,7 procent van al het webverkeer. Opvolger Edge doet het iets beter met 2,13 procent. Chrome is met 61,72 procent de marktleider.

Jackson raadt aan om IE enkel nog te gebruiken voor oude interne websites die vooral zijn geoptimaliseerd om in Internet Explorer te werken. Voor al de rest raadt hij een moderne browser aan.