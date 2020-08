In het komende jaar gaat Microsoft geleidelijk aan stoppen met Internet Explorer 11. De browser blijft bestaan, maar het licht wordt geleidelijk aan gedimd.

Op 17 augustus 2021 zal IE11 niet langer worden ondersteund door Microsoft 365 apps. Het gaat dan onder meer over Outlook, OneDrive, Word of Excel. De ondersteuning in Teams stopt al op 30 november van dit jaar.

Wel wijst het bedrijf op het bestaan van een IE11 compatibiliteitsmodus in Edge, en zullen oude, vaak zeer specifiek ontwikkelde, toepassingen voor bedrijven wel nog gewoon blijven werken in Internet Explorer 11.

Microsoft zegt niet expliciet of de browser binnen een jaar nog extra security updates zal krijgen of niet. Maar vermoedelijk zal dat wel nog het geval zijn. Al is het signaal wel dat Internet Explorer een pak minder bruikbaar wordt in combinatie met andere Microsoft-toepassingen.

Tegelijk maakt het bedrijf ook bekend dat de oudere versie van Edge, specifiek de versie die niet op Chromium draait, op 9 maart 2021 wordt stopgezet. Die krijgt nadien geen beveiligingsupdates meer en is dus op termijn onveilig om te gebruiken.

Dat laatste maakt in principe weinig uit voor de meeste gebruikers. Tenzij je updates al lange tijd blijft uitstellen, hebben gebruikers intussen een nieuwere versie van Edge, met Chromium, die nog lange tijd wordt ondersteund.

