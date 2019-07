Skype for Business Online is vanaf vandaag nog precies twee jaar toegankelijk. Daarna trekt Microsoft er definitief de stekker uit. Het bedrijf maakt van Microsoft Teams het standaardplatform voor online vergaderingen.

Microsoft startte twee jaar geleden met Teams als onderdeel van Office 365 en maakte het vorig jaar grotendeels gratis beschikbaar. Sindsdien is het zakelijk communicatieplatform sterk gegroeid. Met 13 miljoen dagelijks gebruikers heeft het concurrent Slack ingehaald.

Teams integreert chat, video, audio-gesprekken en het delen van documenten in één applicatie. Het was al langer duidelijk dat Microsoft daar de opvolger in zag voor Skype for Business, dat vijf jaar geleden gelanceerd werd. Nu laat het bedrijf ook weten wanneer het doek valt: Skype for Business Online wordt stopgezet op 31 juli 2021.

Dat betekent dat bedrijven die van de dienst gebruikmaken nog precies twee jaar hebben om te migreren naar Microsoft Teams of een alternatief communicatieplatform. In de tussenperiode blijft Skype for Business ondersteuning krijgen en kunt u nog nieuwe gebruikers toevoegen.

Nieuwe Office 365-klanten worden vanaf 1 september wel richting Teams geduwd, dat het standaardprogramma wordt voor online vergaderingen. Bedrijven die nog volledig willen starten met Skype for Business Online - hoewel er nu nog weinig redenen te bedenken zijn om dat te doen - hebben dus nog een maand.

De consumentenversie van Skype zal uiteraard niet verdwijnen. Begin volgend jaar moet het mogelijk worden om vanuit Teams te communiceren met Skype-gebruikers en vice versa, belooft Microsoft. Het bedrijf zegt ook dat Skype for Business Server zal blijven bestaan, de dienst die onder meer toelaat om een vaste telefoon op het werk door te schakelen naar een mobiele telefoon.