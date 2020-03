Microsoft stopt met de investering in een start-up die door Israël wordt gebruikt om gezichtsherkenning aan grensposten te doen. Maar het bedrijf stopt ook met kleine investeringen in de niche omdat het te weinig controle heeft over wat een bedrijf doet.

Microsoft investeerde, samen met onder meer Bosch en Qualcomm, in juni 2019 in het Israëlische AnyVision. Maar al snel kwam er kritiek op na geruchten dat AnyVision in opdracht van de staat Israël werd gebruikt om inwoners van de Westelijke Jordaanoever te monitoren.

Onderzoek van de Amerikaanse openbaar aanklager Eric Holder stelt nu dat dat niet het geval is, maar dat de technologie wel wordt gebruikt om personen te herkennen bij grensovergangen tussen de Westelijke Jordaanoever en Israël. Van massasurveillance zou geen sprake zijn.

Ondanks die vaststelling besluit Microsoft toch om zich alsnog terug te trekken uit het bedrijf. Meer nog: het zal niet langer kleine investeringen doen in bedrijven die met gezichtsherkenning bezig zijn, omdat het daarbij te weinig inspraak heeft in waar het bedrijf haar technologie wel of niet zal inzetten.

"Voor Microsoft bevestigt dit auditproces de uitdagingen van een minderheidsaandeelhouder in een bedrijf dat gevoelige technologie verkoopt. Gezien zo'n investeringen doorgaans niet hetzelfde soort inzage of controle geven als die over Microsofts eigen technologie. Microsoft past wereldwijd haar investeringsbeleid aan om niet langer minderheidsinvesteringen te doen in bedrijven die gezichtsherkenningstechnologie verkopen." Aldus een verklaring van M12, de investeringstak van Microsoft.

Principes rond gezichtsherkenning

Microsoft kwam eind 2018 met een aantal eigen principes rond gezichtsherkenning. Die zijn gebaseerd op eerlijkheid, transparantie, aansprakelijkheid, niet discrimineren, melden en toestemmen en wettelijke surveillance.

Het probleem is dat wanneer Microsoft maar een kleine aandeelhouder is, het onvoldoende gewicht heeft om binnen een bedrijf door te wegen op beslissingen rond waar gezichtsherkeninngstechnologie wordt toegepast.

Wel sluit Microsoft andere samenwerkingen niet uit: "Microsoft's focus zal verschuiven naar commerciële relaties waarbij Microsoft meer inzage en beheer heeft over het gebruik van gevoelige technologie." Aldus de verklaring van M12.

