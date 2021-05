is redacteur bij Data News

Microsoft heeft haar Azure Blockchain Service stopgezet. Bestaande projecten krijgen nog tot na de zomer ondersteuning.

De stopzetting, deze week opgemerkt door de Belg Tom Kerkhove op Twitter, betekent dat je sinds 10 mei geen nieuwe projecten meer kan uitrollen met de dienst. Voor bestaande projecten stopt de ondersteuning op 10 september, die zullen nadien dus niet meer werken.

ZDNet vroeg Microsoft achter de reden voor de stopzetting, maar kreeg vooralsnog geen bijkomende uitleg. Microsoft begon in 2015 al met Azure Blockchain as a Service op basis van etherum. Onder meer Starbucks, JP Morgan en Xbox werden toen als klant genoemd.

Microsoft zelf raadt consenSys Quorum Blockchain Service, of het zelf beheren van je blockchain aan als alternatief.

