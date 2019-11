De mobiele app voor Cortana, Microsofts spraakassistent, zal niet langer wereldwijd ondersteund worden op iOS en Android.

Microsoft lijkt de strijd met de Alexa's, Siri's en Google Assistenten van deze wereld min of meer op te geven, toch als het om alleenstaande apps gaat. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het stopt met de Cortana-app voor Android en iOS op 31 januari van volgend jaar. De app zal verdwijnen uit app-winkels in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland, China en Spanje. Het is niet helemaal duidelijk of Cortana in de Verenigde Staten wel zal blijven bestaan. In ons land was Cortana als aparte app nooit beschikbaar.

De app werkt als een spraakassistent die synchroniseert met de gelijknamige dienst op Windows 10. Cortana laat je onder meer reminders maken of informatie opzoeken. In die zin was de app Microsofts antwoord op de spraakassistenten van concurrenten als Google, Apple en Amazon, maar sinds begin dit jaar heeft de techgigant zijn ambities rond Cortana min of meer opgeborgen.

Volgens Satya Nadella, CEO van Microsoft, moeten we Cortana meer zien als een specifieke helper voor Office 365, en niet als een bredere spraakassistent. De stap om te stoppen met de mobiele app, past mee in die strategie. "Om Cortana zo nuttig mogelijk te maken, integreren we Cortana dieper in de Microsoft 365 productiviteitsapps, en deze evolutie betekent ook het stopzetten van ondersteuning voor de mobiele apps op Android en iOS," aldus Microsoft in een persmededeling. Cortana op Windows blijft wel bestaan, en alle lijstjes en reminders die je via de mobiele app hebt gemaakt, zullen daar nog terug te vinden zijn.