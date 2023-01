De ondersteuning voor Windows 7 is al even afgelopen, maar bedrijven die dat echt wilden konden tegen betaling alsnog updates blijven ontvangen. Maar ook dat loopt vanaf 10 januari definitief af.

Microsoft stopt met het Extended Security Update programma voor Windows 7 op dinsdag 10 januari. Dat wil zeggen dat er geen veiligheidsupdates meer voor het systeem worden gemaakt.

Windows 7 verscheen in oktober 2009 en de ondersteuning voor het brede publiek liep af in januari 2015. Bedrijven die de laatste jaren nog updates wilden, betaalden daar voor. Het gaat vaak om pc's met zeer specifieke toepassingen die enkel op Windows 7 draaien, waar een bedrijf niet meteen van kan afstappen.

Gelijk met de extended security updates voor Windows 7 loopt die dag ook de ondersteuning voor Windows 8.1 af. Dat wil zeggen dat consumenten en bedrijven geen nieuwe functies of beveiligingsupdates meer krijgen.

Microsoft raadt zelf aan om te upgraden naar Windows 10, omdat de meeste toestellen op Windows 7 niet krachtig genoeg zijn om naar Windows 11 over te stappen. Windows 10 wordt nog tot 14 oktober 2025 ondersteunt.

3 procent

Hoewel Windows 7 al dertien jaar oud is en er intussen al drie nieuwe versies (vier als je Windows 8.1 apart telt) zijn verschenen, wordt het besturingssysteem nog steeds actief gebruikt. Volgens Statcounter is het in België goed voor 3,19 procent van alle Windows-toestellen. Ter vergelijking: Windows 8.1 haalt 2,05 procent marktaandeel, Windows 11 net geen 28 procent en Windows 10 66,5 procent.

