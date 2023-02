De techgigant trekt de stekker uit Yammer, het sociale netwerk voor enterprises dat nooit echt van de grond kwam.

Microsoft kocht Yammer in 2012 voor 1,2 miljard dollar om het sociale netwerk te integreren in de Microsoft Office suite. Bedoeling was om er een sociale component van te maken voor Word, Excel en Powerpoint, een beetje zoals je ook kan chatten terwijl je in teksten werkt in Google Docs.

Maar Yammer werd, jammer genoeg, nooit echt populair, en is bij veel mensen zelfs helemaal niet bekend. Het platform wordt nu dus afgesloten. De software zelf krijgt een tweede leven in Microsoft Viva Engage, een nieuwe poging van het bedrijf om zijn online samenwerkingstools en zakelijke suites in een enkel platform te integreren. De aanpassing en rebranding moet eind dit jaar rond zijn.

