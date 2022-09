Het voorspellende toetsenbord is vanaf 5 oktober niet meer in de Apple App Store te vinden.

SwiftKey was een van de eerste stukken software voor mobiele toestellen die je tikgedrag proberen te voorspellen. Het toestenbord probeert te raden wat je aan het tikken bent en stelt zo woorden voor, een manier om mobiel tikken te versnellen en een voorloper van de 'auto-complete' functie die je ondertussen bijna overal vindt. Microsoft kocht het bedrijf in 2016 en bracht de app onder meer naar iOS, waar het jaren een populair toetsenbord was.

Maar die app heeft ondertussen een jaar lang geen nieuwe updates gekregen, dus gebruikers zagen de bui misschien al hangen. In een mail aan ZDNet meldt Chris Wolfe, directeur Product Management bij SwiftKey, nu dat de app binnenkort gewoon verdwijnt uit iOS. Ondersteuning ervoor stopt op 5 oktober, al zal de gedownloade app wel gewoon blijven werken.

Wel nog op Android

De SwiftKey app op Android blijft overigens wel bestaan, net als de technologie die achter de Windows aanraaktoetsenborden zit, zo meldt Wolfe nog.

Waarom SwiftKey verdwijnt van iOS is niet helemaal duidelijk. Microsoft wil alvast geen officiële reden geven. ZDNet vermoedt dat Microsoft mogelijk aanloopt tegen de beschermingsmaatregelen van Apple's besturingssysteem, die integratie moeilijker maken. Als het toetsenbord geen data over input krijgt, kan het ook niet leren om beter te worden in het voorspellen van woorden voor die specifieke gebruiker, bijvoorbeeld.

