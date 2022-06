Microsoft stuurt zijn webbrowser Internet Explorer na 27 jaren dienst met pensioen. Op 15 juni zet de technologiegigant de ondersteuning voor de meeste versies van zijn Internet Explorer 11-browser stop, meer dan een jaar nadat het einde van IE werd aangekondigd.

Internet Explorer werd in 1995 voor het eerst uitgebracht als onderdeel van het add-on pakket voor het Windows 95 besturingssysteem. In 2016 stopte Microsoft met de ontwikkeling van nieuwe functies voor de browser ten gunste van zijn nieuwe browser Microsoft Edge.

Ooit was Internet Explorer de meest gebruikte webbrowser, met 2003 als hoogtepunt, toen het marktaandeel piekte op zo'n 95 procent. De komst van Firefox (2004) en Google Chrome (2008) en de groeiende populariteit van mobiele besturingssystemen zoals Android en iOS, die Internet Explorer niet ondersteunen, deed het gebruikersaandeel van het eens zo alomtegenwoordige programma echter fors dalen.

Internet Explorer werd in 1995 voor het eerst uitgebracht als onderdeel van het add-on pakket voor het Windows 95 besturingssysteem. In 2016 stopte Microsoft met de ontwikkeling van nieuwe functies voor de browser ten gunste van zijn nieuwe browser Microsoft Edge. Ooit was Internet Explorer de meest gebruikte webbrowser, met 2003 als hoogtepunt, toen het marktaandeel piekte op zo'n 95 procent. De komst van Firefox (2004) en Google Chrome (2008) en de groeiende populariteit van mobiele besturingssystemen zoals Android en iOS, die Internet Explorer niet ondersteunen, deed het gebruikersaandeel van het eens zo alomtegenwoordige programma echter fors dalen.