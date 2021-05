Microsoft heeft een persoonlijke versie van Microsoft Teams gelanceerd. Die kan je gebruiken met vrienden en familie.

Het gaat om een gratis consumentenversie van Teams, die min of meer identiek is aan de software voor zakelijke toepassingen. Met de app kan je chatten, videobellen en kalenders, locaties en bestanden delen. De dienst werd een jaar geleden als preview uitgerold op iOS en Android.

Nu de app uit beta is, kan je ze gebruiken in je browser, op mobiel en als desktop-app. Het lijkt er ook op dat Microsoft de gratis videogesprekken behoudt die het in de preview introduceerde. Dat betekent dat je momenteel 24 uur lang een videogesprek kan voeren met tot 300 mensen. Na de pandemie zou daar mogelijk een limiet op komen van 60 minuten en honderd mensen, wat iets meer in lijn ligt met bijvoorbeeld de limieten op de gratis versie van Zoom (waarmee je maximum 40 minuten kunt videobellen). Een-op-een-gesprekken zouden in Teams wel mogelijk blijven tot 24 uur.

Skype

De uitbreiding doet de vraag rijzen wat er nu gaat gebeuren met Skype. Die chatdienst bestaat namelijk nog en werd door Microsoft zo'n beetje geclassificeerd als de consumentendienst tegenover Teams' zakelijke app. Microsoft zelf zei vorig jaar nog dat het 'volledig toegewijd' is om Skype te blijven ondersteunen, maar met de opkomst van alternatieven als Zoom en Jitsi verloor de app wel een groot deel van zijn pluimen.

Met een gratis Teams lijkt het erop dat Microsoft nu, na meer dan een jaar lockdowns, een deel van dat publiek wil terugwinnen. De app is terug te vinden op Microsofts site, waar je ze kan downloaden of in de browser openen.

