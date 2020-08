Wie vergadert in Microsoft Teams kan binnenkort achteraf een automatisch geschreven weergave van de gesprekken downloaden.

De functie wordt in september uitgerold en moet begin oktober voor iedereen beschikbaar zijn. Wel moet zowel de taal van Teams in het Engels zijn ingesteld en moet er Engels worden gesproken. Of en wanneer er Nederlandstalige of Franstalige ondersteuning komt, is niet bekend.

Gebruikers zullen na de update twee opties krijgen voor opname en transcriptie. Die kan in de desktop-app in real time bekeken worden, of op het einde van de vergadering. Het is ook mogelijk om de tekst te downloaden, de organisator kiest of de uitgeschreven versie wordt bewaard.

Om de nieuwe functie mogelijk te maken raadt Microsoft aan dat beheerders hun meeting policies in Teams herbekijken om de functie al dan niet mogelijk te maken.

Microsoft werkt al langer aan live transcriptie of live vertaling in een aantal van haar producten zoals PowerPoint of Skype. Maar voor vergaderingen is de focus van het bedrijf de laatste tijd verschoven naar Teams en ook daar wordt de mogelijkheid nu uitgerold.

