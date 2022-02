Microsoft heeft zijn vergaderplatform Teams het voorbije jaar tot vijftig procent efficiënter gemaakt. Dat zegt het bedrijf zelf.

Teams is de videovergadermodule van Microsoft, een stuk software dat de voorbije twee jaar gigantisch in populariteit gestegen is, nu meer mensen van op afstand werken. Het bedrijf zegt nu dat het de voorbije maanden gewerkt heeft om die software beter te doen draaien. Het gaat dan vooral om verbetering van hoe de camera werkt en hoe beelden gerenderd worden. Een en ander moet de grafische kaart ontlasten en de software vlotter doen draaien.

Bij bijzonder intensieve vergaderingen, met veel videostreams, zou dat moeten resulteren in een programma dat tot 50% minder energie gebruikt dan een jaar geleden. 'Naar de toekomt toe gaan we blijven samenwerken met bouwers van CPU's en GPU's om te zorgen dat Teams video conferencing ook op de volgende generatie van chips optimaal draait', aldus Robert Aichner, principal group program manager bij Microsoft op een blog van het bedrijf.

