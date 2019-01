Microsoft test digitale supermarktschappen

Klanten vullen in de app van Kroger hun boodschappenlijstje in. Vervolgens kiezen ze een eigen pictogram, bijvoorbeeld een banaan of een pompoen. Als ze door de winkel lopen en bij een product komen dat op het lijstje staat, verschijnt op het schap het pictogram van die klant. De digitale schappen hebben het voordeel dat prijzen er snel, van op afstand, kunnen worden aangepast. Daarnaast kunnen de rekken ook advertenties laten zien, gebaseerd op klantgegevens in de cloud van Microsoft. De koelvakken van de supermarkt zitten vol temperatuursensoren, die in de gaten houden of het vlees koel blijft.

Uiteindelijk zou het systeem in alle 2.780 vestigingen van Kroger kunnen worden ingevoerd.

Microsoft-topman Satya Nadella en zijn Kroger-collega Rodney McMullen hebben het project gepresenteerd in een gezamenlijk interview met persbureau Bloomberg. ''Samen kunnen we iets maken dat ons apart niet lukt'', zei McMullen. Door samen te werken met Microsoft wil Kroger minder afhankelijk worden van gigant Amazon. Kroger hoopt de technologie ook door te verkopen aan andere ketens, wat een nieuwe bron van inkomsten zou zijn.

Kroger, uit 1883, heeft ook een ophaalservice. Klanten bestellen hun boodschappen online, waarna een medewerker door de supermarkt loopt, met hulp van de slimme schappen. Daarna worden de boodschappen naar de auto van de klant op de parkeerplaats gebracht.

Het idee van de kassaloze winkel begint opgang te krijgen. Alibaba heeft in China grote supermarkten vol digitale snufjes en ook Amazon heeft al een tijdje een paar kassaloze winkels. Die zitten vol met sensoren die zien wanneer mensen een product uit de schappen halen. Zodra ze de winkel verlaten, wordt het geld automatisch afgeschreven van hun Amazon-rekening. Daarnaast heeft Amazon supermarktketen Whole Foods, een concurrent van Kroger, overgenomen.