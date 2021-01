Microsoft test de optie om in een volgende Windows 10 update nieuwsberichten in de taakbalk zetten. De functie wordt momenteel uitgerold in de nieuwe Insider preview build.

Met Windows 10 is Microsoft overgestapt van een groot nieuw besturingssysteem om de paar jaar naar kleinere, incrementele updates. Dat betekent in de praktijk dat er met zo'n update meestal geen grote veranderingen aan de interface gebeuren. Build 21286, die nu in het ontwikkelingskanaal voor Microsoft Insiders wordt uitgerold, bevat echter enkele stevige nieuwigheden, waaronder widgets om nieuwskoppen, sportuitslagen en meer in de taakbalk te laten verschijnen.

De widget is optioneel, en je kan hem aan je interesses aanpassen. Het lijkt erop dat er in het systeem ook een algoritme zit dat je kan trainen, door aan te geven dat je meer of net minder van een bepaald soort verhaal wil zien. Je zal ook met emoji's ook op verhalen kunnen reageren, hoewel het op dit moment nog niet duidelijk is wat dat teweeg brengt.

De preview wordt uitgerold op Chromium Edge in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en India. Ontwikkelaars in ons land zullen dus nog even moeten wachten om met de functie te spelen, als het zo ver komt. Dev Channel builds zijn meestal bijzonder vroege beta's, en functies die erin getest worden komen lang niet altijd in een finale versie terecht.

Opslagruimte

Naast de nieuwswidget voegt Microsoft in deze build ook de optie toe om in het Linux Subsystem een DiskUsage opdracht te draaien bij het opstarten van de computer. Gebruikers van Linux kunnen daarmee een overzicht krijgen van hun directories en de hoeveelheid ruimte die ze innemen.

Verder komt er nog een test van een nieuwe opslagbeheerder, Storage Spaces, rechtstreeks in de instellingen. Daarmee krijg je de mogelijkheid krijgen om nieuwe volumes voor opslag aan te maken en te beheren.

Met Windows 10 is Microsoft overgestapt van een groot nieuw besturingssysteem om de paar jaar naar kleinere, incrementele updates. Dat betekent in de praktijk dat er met zo'n update meestal geen grote veranderingen aan de interface gebeuren. Build 21286, die nu in het ontwikkelingskanaal voor Microsoft Insiders wordt uitgerold, bevat echter enkele stevige nieuwigheden, waaronder widgets om nieuwskoppen, sportuitslagen en meer in de taakbalk te laten verschijnen.De widget is optioneel, en je kan hem aan je interesses aanpassen. Het lijkt erop dat er in het systeem ook een algoritme zit dat je kan trainen, door aan te geven dat je meer of net minder van een bepaald soort verhaal wil zien. Je zal ook met emoji's ook op verhalen kunnen reageren, hoewel het op dit moment nog niet duidelijk is wat dat teweeg brengt. De preview wordt uitgerold op Chromium Edge in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en India. Ontwikkelaars in ons land zullen dus nog even moeten wachten om met de functie te spelen, als het zo ver komt. Dev Channel builds zijn meestal bijzonder vroege beta's, en functies die erin getest worden komen lang niet altijd in een finale versie terecht.Naast de nieuwswidget voegt Microsoft in deze build ook de optie toe om in het Linux Subsystem een DiskUsage opdracht te draaien bij het opstarten van de computer. Gebruikers van Linux kunnen daarmee een overzicht krijgen van hun directories en de hoeveelheid ruimte die ze innemen. Verder komt er nog een test van een nieuwe opslagbeheerder, Storage Spaces, rechtstreeks in de instellingen. Daarmee krijg je de mogelijkheid krijgen om nieuwe volumes voor opslag aan te maken en te beheren.