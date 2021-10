Microsoft-oprichter Bill Gates moest zich terugtrekken uit het bestuur van het bedrijf na een affaire met een medewerkster. Maar volgens de Wall Street Journal was het niet de eerste keer dat Gates binnen het bedrijf avances maakte.

Gates stond decennia aan het hoofd van Microsoft. In 2000 trad hij af als CEO, in 2008 stopte hij als werknemer van het bedrijf. Wel bleef hij tot 2014 voorzitter. Pas in maart 2020 vertrok hij volledig uit de raad van bestuur, volgens de Wall Street Journal toen omwille van een relatie met een medewerkster. Eerder dit jaar raakte bekend dat Gates zou scheiden van zijn vrouw Melinda, die hij leerde kennen toen ze zelf voor Microsoft werkte.

Nu schrijft de beurskrant dat die affaire niet het eerste incident was met Gates. Meer dan tien jaar geleden zou hij al flirtende mails hebben gestuurd naar een vrouwelijke medewerkster, toen hij zelf ook een hooggeplaatste medewerker was. Toen dat intern aan het licht kwam, hebben twee topmensen van het bedrijf met hem samengezeten om Gates te wijzen op zijn ongepast gedrag. Hij zou toen achteraf erkend hebben dat het een slecht idee was.

Geen gevolgen

Het incident leidde niet tot verdere acties omdat er geen fysieke interactie was tussen de werkneemster en Gates.Hij zou onder meer hebben voorgesteld om de vrouw buiten kantoor te ontmoeten. De toon was flirtend, maar niet overdreven seksueel. De vrouw in kwestie had ook geen klacht neergelegd.Een woordvoerder van Microsoft bevestigt dat het bedrijf in 2008 op de hoogte werd gebracht van de mails, daterend uit 2007

Een woordvoerster van Gates zelf ontkent de feiten met klem. Het gaat volgens hen om onwaarheden en gerecycleerde geruchten 'van mensen die geen directe kennis van de zaak hadden, en in sommige gevallen aan belangenvermenging doen.'

De Wall Street Journal sprak verschillende huidige en ex-bestuursleden over de zaak. Daar stelt men dat de zaak correct is afgehandeld. maar dat de regels en protocollen recent ook zijn veranderd, door de vele #MeToo verhalen die de laatste jaren naar buiten komen. Er zou ook een affaire van twintig jaar geleden aan het licht zijn gekomen, maar die werd destijds vriendschappelijk stopgezet en zou geen rol hebben gespeeld in het onderzoek naar gates.

